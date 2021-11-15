У США обрано повністю мусульманську міську раду

Місто Хемтремк в американському штаті Мічиган стало першим містом у США, в якому вся міська рада повністю складається з мусульман, повідомляє Турецкая телерадиокомпания.

На виборах до міськради Хемтремка перемогли три кандидати — Халіл Рефаї, Аманда Ячковські та Адам Альбармакі. Незабаром вони приєднаються до трьох нинішніх членів ради — Найму Чаудхарі, Мухаммеда Хассана та Мухаммеда Альсомірі. Усі шестеро ідентифікують себе як мусульмани.

Мер міста, 42-річний Амер Галіб, також сповідує іслам. Мусульманська рада зі зв'язків із громадськістю (національна американська організація із захисту мусульман та державної політики) заявила, що це перше і єдине місто, про яке відомо, що вся його рада та мер є мусульманами.

Вибрані члени ради розпочнуть свою роботу у січні.