Поліція встановила особу ліверпульського терориста

Британські правоохоронні органи встановили особу злочинця, який привів у дію вибуховий пристрій усередині таксі поряд із лікарнею у Ліверпулі. Ім'я загиблого терориста - Імад ас-Свілмін, йому було 32 роки, повідомляє ТАСС.

"Ми вважаємо, що він якийсь час проживав на вулиці Саткліфф-стріт [у Ліверпулі], а нещодавно орендував приміщення на Ратленд-авеню" , - сказав головний інспектор поліції Ендрю Мікс, додавши, що за обома адресами проводяться обшуки.

"Наша увага зосереджена на останньому, де ми продовжуємо знаходити значні докази" , - зазначив він.

Раніше поліцейські затримали чотирьох чоловіків віком від 20 до 29 років, які могли бути спільниками злочинця. Поки що в поліції не повідомляють додаткових подробиць та звертаються за інформацією до всіх, хто міг знати терориста.