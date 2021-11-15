Яценюк пояснив, що не так із тисячею від Зеленського

Ідея президента Володимира Зеленського щодо роздачі українцям по 1000 грн за вакцинацію від коронавірусу спрямована на порятунок свого політичного рейтингу, а не на боротьбу з епідемією.﻿ Про це заявив експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, повідомляє Україна 24.

"Рішення про те, щоб виплачувати 1000 грн - це правильне рішення, тільки надто запізніле. Це рішення треба було приймати кілька місяців тому. Американці, до речі, прийняли це рішення ще в минулому році. Для того, щоб стимулювати вакцинацію, вони доплачували, залежно від штату, по 100 доларів. Це рішення треба було приймати. За те, що це рішення не було прийняте, ви знаєте, яке місце Україна посідає за рівнем вакцинації серед країн Європи? Третє з кінця. А яке місце Україна посідає в світі за смертністю від COVID-19? Ми посідаємо друге місце" , - підкреслив Яценюк.

Експрем'єр назвав заходи влади по боротьбі з коронавірусом в Україні "верхом безвідповідальності".

"Основна мотивація - це не боротьба за життя людей. Основна мотивація - це боротьба з падаючим рейтингом Володимира Зеленського і влади. В Україні тисяча - це взагалі магічна цифра, кожен раз хтось роздає по тисячі українцям. Пахне це з їхнього боку популізмом, а я б хотів, щоб це була відповідальність за життя людей" , - заявив він.

Яценюк також прокоментував обмеження на використання отриманих за вакцинацію коштів:

"Щодо використання цих коштів - якщо вже дали цю тисячу, дурника не клейте. Віддайте тисячу, перерахуйте людям на рахунок. Це їхня справа, куди витратити тисячу, але їхня відповідальність прийти вакцинуватися".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що кожен українець за два щеплення від коронавірусу отримає від держави 1000 грн.