Польські прикордонники відбили чергову атаку мігрантів
15 Листопада кілька сотень мігрантів намагалися прорватися на територію Польщі з Білорусі, повідомляє InfoResist.
В районі 16: 00 мігранти здійснили спробу прориву до Польщі біля населеного пункту Старжини. Для того щоб пройти через дротяні загородження, нелегали використовували щити, збиті з дощок. Також вони закидали камінням польських правоохоронців.
Підкреслюється, що польські військові та прикордонники змогли запобігти прориву кордону, проте одному з них мігранти каменем пошкодили шолом.