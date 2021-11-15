Польські прикордонники відбили чергову атаку мігрантів

15 Листопада кілька сотень мігрантів намагалися прорватися на територію Польщі з Білорусі, повідомляє InfoResist.

В районі 16: 00 мігранти здійснили спробу прориву до Польщі біля населеного пункту Старжини. Для того щоб пройти через дротяні загородження, нелегали використовували щити, збиті з дощок. Також вони закидали камінням польських правоохоронців.

Dzisiaj około 16 kilkusetosobowa grupa bezskutecznie próbowała sforsować granicę w rejonie Starzyny. W kilkudziesięciu policjantów oraz strażników granicznych i żołnierzy poleciały kamienie. Jeden z nich uszkodził kask ochraniający głowę policjanta. Atak został odparty. pic.twitter.com/g8QNCrW7xT — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 15, 2021

Підкреслюється, що польські військові та прикордонники змогли запобігти прориву кордону, проте одному з них мігранти каменем пошкодили шолом.