США та ЄС обговорюють нові санкції проти РФ та військову допомогу Україні

США та їхні європейські союзники обговорюють можливі заходи, включаючи новий пакет санкцій і додаткову допомогу Києву у сфері безпеки, на випадок, якщо президент Росії Володимир Путін вживе нових військових дій проти України, повідомляє Ліга.net.

За інформацією Bloomberg із посиланням на джерела, минулого тижня впливові американські офіцери в обговореннях з європейськими колегами внесли пропозицію про пакет заходів проти РФ. Джерела видання стверджують, що адміністрація президента Джо Байдена вже розробляє можливі варіанти.

Ці зусилля мають бути спрямовані на те, щоб запобігти можливій новій агресії проти України, давши зрозуміти Путіну, що буде надійна і скоординована відповідь.

Співрозмовники видання відмовилися уточнити, які саме заходів можуть вжити. Проте з урахуванням жорстких санкцій проти оборонного і фінансового секторів економіки РФ, що вже діють, єдиною можливістю залишається сила, пише Bloomberg. Представник Білого дому відмовився прокоментувати цю інформацію.