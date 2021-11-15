Стан Саакашвілі погіршився

Стан здоров'я глави Виконкому Національної ради реформ України, колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який перебуває у тюремній лікарні у Тбілісі, серйозно погіршився, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, посилаючись на дані консиліуму лікарів.

Так, член консиліуму Ніно Шарашенідзе повідомила грузинській владі про необхідність залучення лікаря-гастроентеролога до медогляду Саакашвілі у зв'язку з тим, що у нього почалося криваве блювання. Проте, вже другий день консиліум не має доступу до Саакашвілі для проведення необхідних процедур.

Денісова висловила сподівання, що у вівторок, 16 листопада, зможе особисто відвідати Саакашвілі у тюремній лікарні.