США та Британія засудили випробування протисупутникової зброї Росією

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що засуджує випробування протисупутникової зброї, яку провела Росія у понеділок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Російське випробування протисупутникової зброї вказало на повну зневагу до безпеки та стабільності космічного простору , - написав Уоллес у твіттері.

За його словами, "уламки, які утворилися після цього випробування, залишаться на орбіті і становитимуть небезпеку як для супутників, так і для пілотованих польотів на роки вперед".

Представник Держдепу США Нед Прайс заявив, що російське випробування протисупутникової зброї створило загрозу для космонавтів на Міжнародній космічній станції (МКС). Він пообіцяв, що Вашингтон працюватиме з партнерами та союзниками над відповіддю на "безвідповідальну дію РФ". За його словами, РФ "безрозсудно" провела небезпечні випробування.