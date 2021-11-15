У Євросоюзі заговорили щодо санкцій проти "вагнерівців"

Віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив про можливість запровадження санкцій проти бойовиків російської приватної військової кампанії "Вагнера", повідомляє УНІАН.

Про це Боррель сказав у Брюсселі на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ. Боррель зауважив, що сьогодні міністри обговорили ситуацію в африканському регіоні Сахель, і, зокрема, вбивство 20 солдат у Буркіна-Фасо, що сталося 14 листопада. На його переконання, нестабільність у цьому регіоні впливає не лише на країни у цій частині світу, а й на країни Євросоюзу. Зокрема, це пов'язано з потоками мігрантів і погіршенням безпекової ситуації.

Боррель сказав, що ЄС повинен продовжувати втілювати стратегію щодо регіону Сахель, зокрема, відреагувати на погіршення ситуації в Малі, де ще у лютому мали відбутися вибори, які були перенесені. За його словами, проти осіб, які створюють перешкоди для передачі влади у Малі під час перехідного періоду, будуть запроваджені санкції.

"Як наслідок, ми погодилися започаткувати спеціальний механізм обмежувальних заходів для Малі... Ми також порушили тему можливої причетності групи "Вагнера", і спостерігався широкий консенсус стосовно того, щоб вжити додаткових заходів проти цієї групи. Це буде вирішено одразу, щойно технічні органи ЄС завершать відповідну роботу" , - наголосив Боррель.

Конкретні пропозиції щодо фізичних і юридичних осіб, проти яких будуть запроваджені санкції в рамках наявного санкційного режиму ЄС, будуть проаналізовані спеціальними робочими групами. Рішення може бути ухваленим перед наступним засіданням Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.