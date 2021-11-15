У Міноборони підтвердили наближення кризи через військову агресію РФ

У Міноборони підтвердили загрозу дестабілізації ситуації в Україні взимку. Криза через військову агресію Росії може початися на початку грудня, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це заявила заступник Міністра оборони Ганни Маляр в ефірі "Свобода Слова" на ICTV. За словами заступника міністра оборони, в України немає розбіжностей із західними партнерами з приводу пересування військ Росії.