У Міноборони підтвердили наближення кризи через військову агресію РФ
У Міноборони підтвердили загрозу дестабілізації ситуації в Україні взимку. Криза через військову агресію Росії може початися на початку грудня, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
Про це заявила заступник Міністра оборони Ганни Маляр в ефірі "Свобода Слова" на ICTV. За словами заступника міністра оборони, в України немає розбіжностей із західними партнерами з приводу пересування військ Росії.
"У нас немає розбіжностей з країнами-партнерами і розвідками, з якими ми обмінюємося інформацією. За кількістю, за інтенсивністю, по руху російських військ немає розбіжностей. Ми по-різному прогнозуємо, але сьогодні всі прогнози збігаються. Приблизний час кризи називають зиму цього року. Починаючи з грудня", - заявила вона.