16 листопада 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються Всесвітній день рукоділля, Міжнародний день боротьби з анорексією, Міжнародний день толерантності, повідомляє УНІАН.

В Україні - День працівників радіо, телебачення і зв'язку, в Португалії - День моря, в США - День державності штату Оклахома, День штату Індіана, День кларнета в оркестрі військово-морського флоту, День "влаштуйте вечірку з вашим ведмедем", День підприємця, День гудзиків, День фаст-фуду, в Монголії - День гордості, в Білорусі - День білоруської ляльки, на Кубі - День святого Крістобаля, День заснування Гавани, в Ісландії - День ісландської мови, в Таджикистані - День президента, в Естонії - День Відродження, в Індії - день національний преси, в Бразилії - день стомованих пацієнтів, в Польщі - день дипломатичної служби.

Пам'ятні дати 16 листопада, річниці та події

У цей день в 1841 році в Нью-Йорку був запатентований корковий рятувальний пояс.

16 листопада 1848 року в Лондоні дав свій останній концерт Фредерік Шопен (1810-1849) - великий польський композитор і піаніст. У Шопена, діагноз захворювання якого досі залишається спірним, було так мало сил, що він зміг грати тільки одну годину. Через тиждень він повернувся до Парижа і 17 жовтня 1849 року помер у своїй квартирі на Вандомській площі.

Йому було 39 років. Урна з серцем композитора, згідно з його передсмертною волею, була перевезена сестрою Шопена до Варшави і замурована в одній з колон костелу Святого Хреста. Творчість Шопена справила величезний вплив на багато поколінь музикантів. Він є одним з основних композиторів в репертуарі відомих піаністів. З 1927 року у Варшаві кожні 5 років проводяться міжнародні конкурси піаністів імені Шопена.

16 листопада 1945 року була утворена ЮНЕСКО - Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. Вона стала формальною наступницею створеного в 1925 році Міжнародного інституту з інтелектуального співробітництва, який пішов у небуття. Штаб-квартира ЮНЕСКО знаходиться в Парижі. До ЮНЕСКО в даний час входять 195 держав-членів, 2 держави-спостерігача і 10 асоційованих членів.

У 1966 році був зафіксований самий рясний зорепад: до 2300 метеорів в хвилину.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 16 листопада вшановує пам'ять Святої княжни Анни Всеволодівни - дочки київського князя Всеволода Ярославича. У народі день назвали "Анна холодна", так як погода починала змінюватися, наступали холоди, зима вступала в свої права. Інші назви свята: "Кросник", "Агапій", "Баба".

Що сьогодні не можна робити

У цей день не можна сваритися, виходити з дому без особливої потреби, бажано уникати людних місць. Інакше можете зловити пристріт або псування. А якщо посвариться подружжя, то скоро може розлучитися.

Прикмети на 16 листопада

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

не випав сніг - бути найближчого року неврожайним;

вдень стоїть холодна погода - восени буде голодно;

хмари летять низько - до морозів;

увечері вдарив мороз - зима буде теплою.

Іменини 16 листопада

Іменини у Агапа, Георгія, Гертруди, Дмитра, Анни, Йосипа, Малгожати, Михайла, Едмунда, Володимира і Миколи.

Автори: Нана Чорна, Крiстiна Кащавцева