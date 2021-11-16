Патріарх Філарет озвучив своє ставлення до вакцинації

Епідемія коронавірусу в Україні вимагає особливої обережності при відвідуванні громадських місць. До таких місць відноситься і церква. Про це розповів на телеканалі "Україна 24" почесний патріарх Православної церкви України, патріарх Української Православної церкви Київського патріархату Філарет, повідомляє Україна 24.

"До церкви ходити обов'язково треба. Це як питання про те, чи треба молитися Богу, чи треба до нього звертатися. Кожна людина каже, що треба молитися Богу. А раз треба молитися Богу, то треба і ходити до церкви. Як поводитися в церкві - це вже підказує нам медицина, (медицина підказує - ред.) що треба бути обережними. Тобто до церкви ходити треба, але і виконувати приписи (медиків – ред.) теж треба" , — сказав Філарет.

Він також зазначив, що не проти вакцинації, хоча сам ще від коронавірусу не прищеплювався.