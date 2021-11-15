У Чехії зафіксували нову мутацію "Дельти"

Медики Чехії вперше зафіксували три випадки інфікування різновидом AY 4.2. штаму коронавірусу Delta, повідомляє Укрiнформ.

«Поширення підваріанту AY 4.2. зараз ретельно контролюється. Його частота дещо зростає в європейських країнах, наприклад у Великій Британії. Згідно з результатами досліджень, цей підваріант активніше передається, але має приблизно таку саму стійкість до антитіл, що й інші різновиди «Дельти» , – зазначила директор Державного інституту громадського здоров’я Чехії Барбора Мацкова.

Європейський центр профілактики та контролю захворювань зараз вивчає цей підваріант, щоб з'ясувати, чи може він бути стійкішим до вакцинації або лікування. Тим часом за словами Мацкової, більше занепокоєння викликає мутація E484K – утім, цей варіант у Чехії поки що не виявили.

«Чеські лабораторії секвенували загалом 7176 зразків у межах Delta-мутації та не знайшли підваріант E484K у жодному з них» , – підтвердила керівниця Національної референтної лабораторії Гелена Їржинцова.

Delta-штам і його підваріанти, насамперед AY.43, становлять приблизно 98% усіх випадків інфікування коронавірусом у Чехії.