Рєзніков у Вашингтоні зустрінеться з главою Пентагону

За інформацією CNN міністр оборони Олексій Резніков, імовірно, цього тижня відвідає Вашингтон, де матиме зустріч із керівником Пентагону Ллойдом Остіном, повідомляє Укрiнформ.

"Очікується, що новий міністр оборони України Олексій Резніков цього тижня приїде до Вашингтона для "ознайомчої" зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном" , - ідеться у матеріалі CNN.

Таку інформацію телеканалу підтвердив представник оборонного відомства США Джон Кірбі. За словами Кірбі, керівники оборонних відомств "обговорять безпекову ситуацію в регіоні".