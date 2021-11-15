МЗС: Україна, Франція та ФРН наполягатимуть на участі в "Нормандії" Лаврова

Україна, Франція і Німеччина домовилися, що продовжать наполягати на проведенні засідання міністрів у Нормандському форматі за участю глави МЗС РФ Сергія Лаврова.﻿ Про це в ефірі програми “Свобода слова” на телеканалі ICTV повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Укрiнформ.

“Ми не дамо Росії розкіш зруйнувати Нормандський формат чужими руками. Ми домовилися, що будемо продовжувати наполягати на проведенні повноцінного міністерського засідання за участю міністра Лаврова - і так само будемо працювати над організацією саміту лідерів Нормандського формату” , - зазначив він.

За словами Кулеби, потрібно “змушувати Росію сідати за стіл і домовлятися, а не брязкати зброєю”.

Глава української дипломатії додав, що його розмова з колегами з Франції та Німеччини була присвячена виключно безпеці України та перспективам Нормандського формату. Міністр зауважив, що задоволений почутим від партнерів.