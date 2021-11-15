Суд над Саакашвілі у справі про перетин кордону призначили на вівторок

16 листопада у Тбіліському міському суді відбудеться процес над Міхеїлом Саакашвілі у справі про незаконний перетин експрезидентом державного кордону Грузії, повідомляє Укрiнформ.

За інформацією грузинських ЗМІ засідання суду заплановане на 11:00 (9:00 за київським часом).

Міністерство внутрішніх справ Грузії 1 жовтня розпочало розслідування за фактом незаконного перетину кордону Міхеїлом Саакашвілі.

За словами адвоката Беки Басилая, експрезиденту висунули обвинувачення у цій справі вже майже місяць тому, але досі судовий розгляд не призначався. Мета влади, вважає Басилая, полягає в тому, щоб тримати Саакашвілі у «політичному полоні», в абсолютній ізоляції, щоб він не мав можливості виступити перед громадськістю.