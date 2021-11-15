У МОЗ назвали число померлих після вакцинації

В Україні 124 особи померли протягом місяця після вакцинації від коронавірусу. Усі випадки були розслідувані. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє Корреспондент.

За словами медика, причиною смерті пацієнтів не є щеплення.

"Окремо наголошую, що не йдеться про причинно-наслідковий зв'язок із вакцинацією. Усі завершені розслідування зв'язку з вакцинацією не виявили" , - уточнив Кузін.

Він додав, що в таких ситуаціях йдеться про індивідуальну реакцію людини на препарат.

"А реакція може бути на будь-яке щеплення, не тільки від Covid-19" , - сказав лікар.

При цьому Кузін навів статистичні дані щодо несприятливих випадків після уколу тієї чи іншої COVID-вакцини з початку щеплювальної кампанії в Україні:

CoviShield - 0,02% випадків (від загальної кількості повідомлень про несприятливі випадки після щеплення);

CoronaVac – 0,08%;

Pfizer – 0,01%,

AstraZeneca - 0,02%,

Moderna – 0,01-0,02%.

Загалом, зазначив санлікар, 0,018% українців від загальної кількості щеплених мають несприятливі події після імунізації, проте більшість випадків – несерйозні.

Нарешті, Кузін нагадав, що вакцинація є найбільш ефективним засобом захисту від коронавірусної інфекції та сприяє більш легкому перебігу захворювання у разі його виникнення.