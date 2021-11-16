Псакі озвучила очікування Байдена від зустрічі із Сі Цзіньпіном

Прессекретар Білого дому Джен Псакі розповіла про очікування президента Джо Байдена від онлайн-саміту з головою КНР Сі Цзіньпіном, повідомляє Лента.Ру.

Псакі припустила, що Байден досі відмовляється вважати китайського колегу "старим другом", що говорить про його послідовність. Однак президент США впевнений у відвертому діалозі з главою КНР: колеги неодноразово проводили особисті зустрічі.

"І у зв'язку з цим президент вважає, що може вести відверті обговорення з Сі Цзіньпіном, що може з ним безпосередньо обговорювати сфери, щодо яких ми маємо стурбованість, будь то питання безпеки, економіки, прав людини. І Байден, зрозуміло, так вчинить цього вечора в ході дзвінка" , - наголосила Псакі.

Прессекретар Білого дому додала, що Байден збирається обговорити ті галузі, де Вашингтон і Пекін здатні «працювати разом» і в яких існують можливості для двосторонньої співпраці.