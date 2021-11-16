Псакі озвучила очікування Байдена від зустрічі із Сі Цзіньпіном

Псакі озвучила очікування Байдена від зустрічі із Сі Цзіньпіном

Прессекретар Білого дому Джен Псакі розповіла про очікування президента Джо Байдена від онлайн-саміту з головою КНР Сі Цзіньпіном, повідомляє Лента.Ру.

Псакі припустила, що Байден досі відмовляється вважати китайського колегу "старим другом", що говорить про його послідовність. Однак президент США впевнений у відвертому діалозі з главою КНР: колеги неодноразово проводили особисті зустрічі.

"І у зв'язку з цим президент вважає, що може вести відверті обговорення з Сі Цзіньпіном, що може з ним безпосередньо обговорювати сфери, щодо яких ми маємо стурбованість, будь то питання безпеки, економіки, прав людини. І Байден, зрозуміло, так вчинить цього вечора в ході дзвінка", - наголосила Псакі.

Прессекретар Білого дому додала, що Байден збирається обговорити ті галузі, де Вашингтон і Пекін здатні «працювати разом» і в яких існують можливості для двосторонньої співпраці.

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