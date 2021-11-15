ТКГ: гуманітарна підтримка ОРДЛО Москвою – нове порушення

Рішення Кремля спростити постачання товарів із так званих "республік" Донбасу є частиною "великого плану" РФ щодо дестабілізації ситуації в НАТО, Євросоюзі та Україні. Про це заявив речник української делегації у Тристоронній контактній групі з Донбасу Олексій Арестович, повідомляє Корреспондент.

"Росія перевіряє реакцію і нашу, і Заходу на покрокове просування до їхньої мети, до їхнього великого плану. Великий план, на мою думку, полягає в тому, щоб максимально дестабілізувати гібридними способами ситуацію в самому НАТО і ЄС, точка входу - Польща-Прибалтика, і одночасно атакувати Україну. Там уже гібридно-військовий варіант, вони дивитимуться за реакцією готовності нашої та Заходу щодо відбиття загрози" , - поділився думкою зі ЗМІ Арестович.

Спікер назвав відповідний наказ російського лідера Володимира Путіна демаршем, який є одним з етапів гібридної війни РФ на непідконтрольних Києву територіях Донбасу - після запровадження рубля та роздачі російських паспортів.

"Ця дія, що прямо порушує мінські та нормандські угоди, де прописано, що сторони утримуються від кроків економічних і політичних, які сприяють подальшому розриву окупованих територій з Україною" , - наголосив він.

Діям Москви буде дано оцінку і на внутрішньодержавному, і на міжнародному рівнях, резюмував Арестович.