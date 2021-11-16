Арахамія закликав не наздоганяти паніку через скупчення військ РФ

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія натякнув, що не бачить необхідності у скликанні позачергового засідання парламенту щодо ситуації на кордонах України, повідомляє УНІАН.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова на ICTV", відповідаючи на запитання, чому парламент не збирається на позачергове засідання для обговорення ситуації на українських кордонах.

"Я вважаю, що всі ці сигнали серйозні і треба на них реагувати правильним шляхом, але я не вважаю, що треба наганяти якусь паніку в суспільстві… Якщо зараз робити якусь надзвичайну парламентську сесію, то у вигляді чого? Парламентських слухань?" , - зазначив Арахамії.

Він наголосив, що парламент вже ухвалив низку законів, які допоможуть посилити обороноздатність країни, зокрема, закон про сили нацспротиву, щоб сформувати так звану тероборону.

Крім того, голова фракції зауважив, що цього тижня запланований розгляд законопроекту про посилення повноважень Держприкордонслужби, щоб вона могла "правильно реагувати на загрози, які є на кордоні чи можуть бути з мігрантами".

Арахамія також згадав й про низку спільних військових навчань, які Україна проводить разом країнами-членами НАТО.