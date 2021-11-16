На базі відпочинку під Одесою сталася пожежа

У курортному селищі Грибівка Одеської області загорілася база відпочинку "Лаванда", повідомляє УНІАН.

фото ГУ ГСЧС

Про це повідомили журналістам у пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області. 15 листопада приблизно о 21:20 до служби "101" надійшло повідомлення про загоряння будівлі на території бази відпочинку "Лаванда" по вулиці Середня,1.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що відкритим полум'ям горить двоповерхова дерев'яна будівля. У той момент площа загоряння склала приблизно 300 кв. м.

фото ГУ ГСЧС

"Гасіння пожежі ускладнюється сильними поривами вітру" , - зазначили в прес-службі.

Організована подача води з пожежного водоймища на поруч розташованій базі відпочинку. Також воду підвозять з річки Барабой. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.