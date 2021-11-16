У Раді спростували чутки про ліквідацію ДНЕУ

У Верховній Раді України спростували інформацію, що розповсюджується, про наміри ліквідувати Головне науково-експертне управління (ДНЕУ), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як заявила пресслужба ВР у Фейсбук у понеділок, "деякі ЗМІ останнім часом поширюють неправдиву інформацію про наміри Парламенту ліквідувати Головне науково-експертне управління. Наголошуємо, що жодним чином Парламент не має намірів ліквідувати ДНЕУ, і мова про це на жодному засіданні не йшла".

У ВР наголосили, що ДНЕУ – один із ключових структурних підрозділів у складі Апарату Верховної Ради України.

"Їхня думка завжди важлива при прийнятті ключових рішень Верховної Ради України у законодавчому полі" , – сказано в спростуванні.