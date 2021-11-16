У Раді спростували чутки про ліквідацію ДНЕУ
У Верховній Раді України спростували інформацію, що розповсюджується, про наміри ліквідувати Головне науково-експертне управління (ДНЕУ), повідомляє Інтерфакс-Україна.
Як заявила пресслужба ВР у Фейсбук у понеділок, "деякі ЗМІ останнім часом поширюють неправдиву інформацію про наміри Парламенту ліквідувати Головне науково-експертне управління. Наголошуємо, що жодним чином Парламент не має намірів ліквідувати ДНЕУ, і мова про це на жодному засіданні не йшла".
У ВР наголосили, що ДНЕУ – один із ключових структурних підрозділів у складі Апарату Верховної Ради України.
"Їхня думка завжди важлива при прийнятті ключових рішень Верховної Ради України у законодавчому полі", – сказано в спростуванні.
"Що стосується дослідницької служби, то її буде створено або на базі Інституту законодавства ВРУ, або як самостійний підрозділ у структурі Апарату Верховної Ради України", - додали у пресслужбі, а також попросили ЗМІ надалі перевіряти інформацію перед її поширенням.