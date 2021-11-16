"Слуги" внесуть законопроєкт про посилення покарання за корупцію у ЗСУ

Новообрана голова партії "Слуга народу", народна депутатка України Олена Шуляк заявила, що партія звернулася до своєї фракції у парламенті із проханням терміново внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про посилення покарання за корупційні злочини у Збройних силах України та Міністерстві оборони, повідомляє УНІАН.

"Ми сьогодні також на з’їзді розглядали можливість термінового ухвалення законопроєкту, який стосується найжорсткішого покарання за корупційні злочини, які відбувалися і можуть потенційно відбуватися саме у Збройних силах України та в Міноборони" , - сказала Шуляк в етері програми "Свобода слова на ICTV".

У якості прикладу вона назвала справу колишнього першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського.