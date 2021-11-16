"Слуги" внесуть законопроєкт про посилення покарання за корупцію у ЗСУ
Новообрана голова партії "Слуга народу", народна депутатка України Олена Шуляк заявила, що партія звернулася до своєї фракції у парламенті із проханням терміново внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про посилення покарання за корупційні злочини у Збройних силах України та Міністерстві оборони, повідомляє УНІАН.
"Ми сьогодні також на з’їзді розглядали можливість термінового ухвалення законопроєкту, який стосується найжорсткішого покарання за корупційні злочини, які відбувалися і можуть потенційно відбуватися саме у Збройних силах України та в Міноборони", - сказала Шуляк в етері програми "Свобода слова на ICTV".
У якості прикладу вона назвала справу колишнього першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського.
"Саме за ці злочини потрібно вводити найжорсткіші покарання. І ми як політична партія звернулися до фракції нашої у Верховній Раді, щоб цей законопроєкт був терміново внесений на розгляд парламенту", - наголосила очільниця партії.