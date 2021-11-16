У Харкові трамвай на смерть збив студентку

У Харкові на вул. Академіка Павлова трамвай збив дівчину (2002 р.н.), від отриманих травм постраждала померла у лікарні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними відділу комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області, інформація про подію надійшла у понеділок близько 14:00.

"За попередніми даними, дівчина в навушниках переходила через трамвайні рейки у невстановленому для цього місці. Внаслідок наїзду вона отримала тілесні ушкодження, від яких померла в медустанові" , - йдеться у повідомленні.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв та повідомлень. Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) КК України.