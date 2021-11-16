Мігранти мають повернутися додому – Борель про ситуацію у Білорусі

Мігранти, яких обманом переправили до Мінська і далі на кордони Білорусі з ЄС, мають отримати гуманітарну допомогу та повернутися до країн походження.﻿ Про це у Брюсселі на пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів Євросоюзу із закордонних справ заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Укрiнформ.

«Дорога до Євросоюзу не пролягає через Білорусь. Наші делегації по всьому світу, особливо у найбільш уразливих країнах, поширюють цю інформацію, щоб запобігти обману людей та перетворенню їх на своєрідний інструмент, на зброю для досягнення політичних цілей. Це незаконно та не по-людськи. Люди, які потрапили в пастку цієї прикрої схеми, повинні отримати необхідну допомогу. Це була одна з причин мого дзвінка до міністра (закордонних справ Білорусі – ред.) Макея та генерального секретаря Об’єднаних Націй» , - розповів високий представник ЄС.

За його словами, кордони ЄС не є «необмежено відкритими». В’їзд можливий тільки законним чином, після виконання вимог щодо віз або процедур надання притулку. Будь-які інші варіанти, зауважив Боррель, є «чистісінькою дезінформацією».

«Відповідальність за те, що діється, лежить на Білорусі на 100%. Ми можемо почати розв'язувати цю проблему, зупинивши потік людей до Білорусі. Ті, хто вже потрапив туди, мають отримати гуманітарну допомогу. Ті, хто не можуть вважатися біженцями, повинні бути повернені до країн походження» , - додав Боррель.

Він привітав рішення Іраку, який почав організувати спеціальні авіарейси для повернення своїх громадян.