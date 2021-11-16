Сі Цзіньпін заявив про необхідність миру між США та КНР

Китай та США повинні дотримуватися взаємовигідного співробітництва, мирно співіснувати та виконувати свої міжнародні зобов'язання. Про це заявив у вівторок голова КНР Сі Цзіньпін під час онлайн-зустрічі з президентом США Джо Байденом, повідомляє ТАСС.

"Китай та США повинні поважати один одного, мирно співіснувати, дотримуватися взаємовигідного співробітництва, займатися не лише внутрішніми справами, а й виконувати міжнародні зобов'язання" , - наводить його слова Центральне телебачення Китаю.

Китай та США мають забезпечити стабільність двосторонніх відносин для ефективного реагування на зміну клімату та боротьби з пандемією ковіду, заявив Сі Цзіньпін.

"Сприяння розвитку Китаю та США, підтримка мирного та стабільного міжнародного середовища, у тому числі ефективне реагування на такі глобальні виклики, як зміна клімату та пандемія COVID-19, для всього цього необхідне забезпечення здорових та стабільних китайсько-американських відносин" , - зазначив він.

Китай та США як дві найбільші економіки світу мають посилити комунікацію та співпрацю, заявив Сі Цзіньпін.

"Наразі Китай та США знаходяться на ключовому етапі свого розвитку, людське "глобальне село" стикається з великою кількістю викликів. Будучи двома найбільшими економіками світу та постійними членами РБ ООН, Китай та США повинні посилювати комунікацію та співпрацю" , - наводяться його слова.

Це перша зустріч двох лідерів з моменту вступу Джо Байдена на посаду президента США у січні 2021 року. Раніше глави держав обмінювалися посланнями та телефонними дзвінками. Остання телефонна розмова між Байденом та Сі Цзіньпіном відбулася 10 вересня 2021 року.