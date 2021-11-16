Контрабандисти намагалися до Румунії перекинути цигарки безпілотником

Троє українців намагалися перекинути з околиці Дротинців Закарпатської області на територію Румунії пакунок із безакцизними сигаретами, повідомляє Факти.ICTV.

Зробити це 59-річний житель Королево разом із 31-річним та 22-річним жителями Виноградова планував із допомогою катапульти та безпілотника.

Завадили їхній “спецоперації” військовослужбовці відділу прикордонної служби Дякове та оперативники Мукачівського прикордонного загону.

В одному з двох автомобілів, на яких затримані прибули до кордону, прикордонники виявили ноутбук із завантаженою картою українсько-румунської ділянки кордону та запасні акумуляторні батареї для безпілотника.

Поряд із транспортними засобами була розгорнута антена, пускова катапульта, саморобний безпілотник та пакунок із безакцизними сигаретами.

Усі предмети та матеріали в українців вилучили, а про спробу контрабанди повідомили співробітникам прокуратури та Нацполіції.

Останні відкрили кримінальне провадження одразу за двома статтями Кримінального кодексу – через незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів та порушення правил використання повітряного простору.