Американців закликали терміново залишити Ефіопію

Адміністрація президента США Джо Байдена попередила американців в Ефіопії про необхідність негайно залишити країну, щоб не наражати себе на ризик опинитися в пастці, якщо громадянська війна пошириться на столицю Аддіс-Абебу, повідомляє Дзеркало тижня.

За словами представника Держдепартаменту Неда Прайса, якщо бойові дії досягнуть ефіопської столиці Аддіс-Абеби, власникам американських паспортів не варто чекати на евакуацію, подібну до вивезення людей з Кабула. Прайс зазначив, що виведення військ з Афганістану було викликане "унікальною та екстраординарною ситуацією".

"Зараз в Аддіс-Абебі спокійно, і було спокійно відколи конфлікт (в Ефіопії - ред.) почав поширюватися" , - сказав Прайс.

За його словами, щодня з Ефіопії вирушають авіарейси, і американці, які не мають коштів на придбання авіаквитків, можуть звернутися за допомогою до посольства США в Аддіс-Абебі.

У столиці Ефіопії проживає значна кількість власників паспортів США, більшість із яких мають подвійне громадянство, зазначається у повідомленні.