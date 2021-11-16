У вандалізмі над пам'ятником Пілсудському у Кракові підозрюють українця
Поліція Польщі затримала одного з двох вандалів, які у ніч проти 6 листопада розмалювали пам’ятники Юзефу Пілсудському та легіонерам у Кракові, повідомляє Укрiнформ.
За інформацією місцевих ЗМІ затриманим виявився громадянин України, йому обрано запобіжний захід у вигляді арешту.
Зазначається, що двоє осіб приїхали до Кракова за день до акту вандалізму. Вночі вони розмалювали пам’ятники і відразу виїхали з міста. Другий зловмисник перебуває у розшуку, ймовірно, він уже залишив Польщу.
“У цій справі могло йтися про намагання посварити поляків з українцями”, - повідомили в поліції.
Затриманий громадянин України розповів, що вони зі спільником отримали “доручення” вчинити напередодні 11 листопада – Дня незалежності Польщі - акт вандалізму щодо пам’ятника Пілсудському.