У вандалізмі над пам'ятником Пілсудському у Кракові підозрюють українця

Поліція Польщі затримала одного з двох вандалів, які у ніч проти 6 листопада розмалювали пам’ятники Юзефу Пілсудському та легіонерам у Кракові, повідомляє Укрiнформ.

За інформацією місцевих ЗМІ затриманим виявився громадянин України, йому обрано запобіжний захід у вигляді арешту.

Зазначається, що двоє осіб приїхали до Кракова за день до акту вандалізму. Вночі вони розмалювали пам’ятники і відразу виїхали з міста. Другий зловмисник перебуває у розшуку, ймовірно, він уже залишив Польщу.

“У цій справі могло йтися про намагання посварити поляків з українцями” , - повідомили в поліції.

Затриманий громадянин України розповів, що вони зі спільником отримали “доручення” вчинити напередодні 11 листопада – Дня незалежності Польщі - акт вандалізму щодо пам’ятника Пілсудському.