Під Харковом заблокували схему реалізації неякісного бензину

У Харківській області заблоковано діяльність групи, яка організувала виробництво низькоякісного бензину та продаж готової продукції під виглядом Євро-95, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Для виробництва контрафактних нафтопродуктів у промислових масштабах організатори злочинного бізнесу облаштували на території приватної нафтобази в Дергачах Харківської області підпільний мінізавод. Під виглядом розчинника на підставі фальсифікованих бухгалтерських документів ділки незаконно купували у нафтохімічних компаній низькоякісну сировину, в яку додавали октанового числа" , - зазначається у повідомленні Харківської обласної прокуратури.

Отримана таким чином продукція продавалася під виглядом бензину Євро-95 на АЗС у Харківській області, а також державним та комунальним підприємствам.

За даними правоохоронців, члени групи вступили в змову з одним із власників автомобільних заправних станцій у Харкові та області, який купував неякісне паливо для подальшого продажу за завищеною вартістю.

У ході обшуків за місцями знаходження підпільного мінізаводу, АЗС, транспортних засобів та за місцями проживання фігурантів було виявлено та вилучено пально-мастильні матеріали (понад 7,6 тонн), чорнові записи, фінансово-господарська документація, кошти у різній валюті.