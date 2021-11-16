США продовжать "дуже уважно" стежити за діями РФ - Держдеп

США мають намір продовжувати тісну координацію зусиль із союзниками та партнерами в Європі для реагування на ескалацію з боку Росії.﻿ З такою заявою виступив у Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Укрiнформ.

«Дії Росії викликають велике занепокоєння у США. Вони дуже турбують наших союзників і партнерів. Кілька наших європейських союзників уже провели власні дискусії високого рівня з РФ, озвучивши дуже схожі меседжі. Тож ми продовжимо тісно координувати взаємодію з нашими партнерами та союзниками по всій Європі - і не тільки – з огляду на ці дії» , - заявив офіційний представник Держдепу.

Він підкреслив, що Сполучені Штати та інші країни Заходу прагнуть зберегти стабільну ситуацію в регіоні, а також сподіваються на передбачувані відносини з боку РФ.