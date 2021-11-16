США та ЄС готують спільні санкції проти Білорусі

США співпрацюють із Євросоюзом у підготовці пакету санкцій проти Білорусі у зв'язку з міграційною кризою на білорусько-польському кордоні, заявила у понеділок представник американського президента Джен Псакі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Адміністрація Байдена співпрацює з союзниками з ЄС у підготовці санкцій проти Білорусі" , - сказала Псакі.

Вона додала, що США закликають Росію вплинути на Білорусь для врегулювання кризи на польсько-білоруському кордоні.