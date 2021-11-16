США та ЄС готують спільні санкції проти Білорусі
США співпрацюють із Євросоюзом у підготовці пакету санкцій проти Білорусі у зв'язку з міграційною кризою на білорусько-польському кордоні, заявила у понеділок представник американського президента Джен Псакі, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Адміністрація Байдена співпрацює з союзниками з ЄС у підготовці санкцій проти Білорусі", - сказала Псакі.
Вона додала, що США закликають Росію вплинути на Білорусь для врегулювання кризи на польсько-білоруському кордоні.