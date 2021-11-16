Шмигаль готується до робочого візиту на Тернопільщину

Глава Кабінету Міністрів Денис Шмигаль у вівторок, 16 листопада, відвідає з робочою поїздкою Тернопільську область, повідомляє Укрінформ.

"16 листопада Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідає Тернопільську область з робочою поїздкою" , - йдеться у повідомленні Урядового порталу.

Як зазначили у Кабміні, під час робочої поїздки глава уряду ознайомиться з роботою центру масової вакцинації населення, станом поточного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення, огляне новозбудовану у рамках національної програми "Велике будівництво" загальноосвітню школу I ст. з дошкільним закладом у с. Підгороднє.

О 14.00 планується пресбрифінг Прем’єр-міністра за результатами робочої поїздки.