Курс валют НБУ 16 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 16 листопада 2021 року
Курс долара у порівнянні з 15 листопада зріс на 23 коп. до 26.34 за 1 долар.
Євро подорожчав на 25 коп. до 30.15 за 1 євро.
Курс рубля підвищився на 2 коп. до 3.64 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 35.39 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 33 коп. до 28.62 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого досяг рівня 6.50 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|26.337 100
|EUR
|Євро
|30.146 800
|RUB
|рубль
|0.363 760
|GBP
|Фунт стерлінгів
|35.387 800
|CHF
|Швейцарський франк
|28.621 100
|PLN
|Польський злотий
|6,499 000