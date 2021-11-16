Курс валют НБУ 16 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 16 листопада 2021 року

Курс долара у порівнянні з 15 листопада зріс на 23 коп. до 26.34 за 1 долар.

Євро подорожчав на 25 коп. до 30.15 за 1 євро.

Курс рубля підвищився на 2 коп. до 3.64 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 35.39 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 33 коп. до 28.62 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 6.50 за 1 польський злотий.