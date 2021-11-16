У Харкові сталася масштабна пожежа, евакуювали людей

У Харкові, де нещодавно п'яний водій Mitsubishi влаштував страшну ДТП, спалахнув дах однієї з будівель, повідомляє Сьогодні.

Пожежа сталася на вулиці Культури, 10 поблизу Сумського ринку. Приблизна площа, яку охопив вогонь, – 500 кв. м. На місці інциденту працюють пожежники та 20 одиниць техніки.

Густий дим поширюється на весь район, де сталося спалах. Жителів чотирьох будинків, яким загрожує вогонь, евакуювали.

Вогонь в основному місці загоряння було ліквідовано. Нині тліє дах. За попередньою інформацією, жертв немає.