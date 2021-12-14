Комплекс вправ: як зняти біль у шиї за 15 хвилин

При болях у шиї люди зазвичай намагаються здійснювати якнайменше рухів головою. Але, насправді, відсутність руху лише закріпачує м'язи та блокує хребет, повідомляє Здоровьесберегающий канал.

Вправи, своєю чергою, тонізують, зміцнюють та розслаблюють м'язи, знімають навантаження з хребта, покращують кровообіг у міжхребцевих дисках та суглобах, швидко позбавляючи больових відчуттів у ділянці шиї, голови та плечового поясу.

Дивіться докладніше у відео комплекс вправ, розроблений Ендрю Бенгом, провідним мануальним терапевтом Центру інтегративної медицини Клівлендської клініки, США.