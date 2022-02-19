Небезпечно для серця: три продукти, які не можна їсти після 60

Діабетолог, ендокринолог, доктор медичних наук Олександр Майоров поділився порадами щодо харчування після 60 років, повідомляє Российская газета.

Щоб запобігти швидкій віковій втраті м'язової маси, необхідно їсти достатньо білка. Як його джерел переважні маложирні види м'яса та риби, причому у відвареному вигляді.

Також зазначається, що людина похилого віку може дозволити собі 2-3 яйця на тиждень, щоденне вживання 100 грамів знежиреного сиру і 10-30 грамів нежирного несолоного сиру. Допускається 300-400 мл молока на день, якщо немає проблем із переносимістю продукту. Особливо корисні кефір і кисле молоко.

Важливе правило: після 60 років рослинні білки (є в зернових та бобових) мають становити в раціоні 50% від усіх білків.

Що стосується вуглеводів, то їх у раціоні людини похилого віку має бути не більше 300 грамів на день. Кількість жирів варто обмежити, але не сильно, так вони важливі для серця. Корисні жири рекомендується одержувати з рослинних олій, вживаючи на день по 20-25 г продукту. Допускається 5-10 г вершкового масла. Крім того, важливо їсти рибу – по 300-400 грамів щотижня. Це може бути запечена чи консервована морська жирна риба.

Також після 60 років важливо відмовитись повністю від солоних продуктів. Особливо це стосується оселедця, грибів та солоних огірків. Усі вони пов'язані з негативним впливом на роботу серця, підвищеним тиском, появою набряків.