Гормон щастя: які продукти піднімають настрій

Осінні дощі, холоди диктують певний раціон харчування. Восени найчастіше хочеться шкідливості: торти, чипси, піца, пироги. Ми намагаємося заповнити зниження позитивних емоцій. Нудьга і стрес блокують вироблення дофаміну і серотоніну – гормонів щастя, пише Марина Настевич, РБК-Україна.

Чи помічали ви восени за собою лінь, млявість, депресію і сильний апетит? Значить, дофамін і серотонін в блокаді. А чому саме восени спостерігається такий стан? Все просто, природа готується до "сплячки", а ми-то ні, нам треба вижити.

Нутриціолог Світлана Нікітчук розповіла в Instagram, які продукти допоможуть поліпшити настрій і додати енергії.

Розблокувати гормони щастя допоможуть не солодощі і шкідливості, а самі прості продукти: ⠀

Арахіс, мигдаль

Насіння соняшнику

Фініки, чорнослив, інжир

Овочі та листова зелень

Банан

Яйця

М'ясні продукти, які допомагають в холодний період насититися, зігрітися. Тільки, звичайно, це не пельмені, ковбаси і пиріжки з м'ясом. А повноцінні білкові продукти, приготовані правильним чином.

⠀ Не забуваємо про повноцінний сон і будь-яку активність. Неспішна прогулянка 20-30 хвилин кожен день вже дуже допоможе.