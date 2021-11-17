Аргентина вийшла на чемпіонат світу після гри з Бразилією

Збірна Аргентини з футболу стала 13-ю командою, яка виборола право зіграти у фінальній частині чемпіонату світу 2022 року, повідомляє Обозреватель.

У ніч проти 17 листопада за київським часом у місті Сан-Хуан команда зіркового капітана Ліонеля Мессі зіграла з Бразилією без Неймара внічию 0:0.

Гості заздалегідь забезпечили собі путівку до Катару, тому віддали ініціативу аргентинцям. За ударами у площину воріт господарі перевершили бразильців (3-2), але значно поступилися за "пострілами" повз (1-7). Зустріч виявилася досить напруженою, уругвайський рефері зафіксував 42 порушення правил (по 21 з кожного боку) та роздав сім жовтих карток, встигаючи відповідати і на претензії Мессі. У результаті команди обійшлися без голів. Перегляньте огляд поєдинку.

Нічийний результат дозволив збірній Аргентини набрати одне очко і утвердитися на другому місці. При цьому Мессі та Ко нижче за четверте місце у відборі, яке дозволяє пробитися на ЧС, вже не опустяться.

Турнірна таблиця відбору на ЧС-2022 у Південній Америці. Джерело: Google

Таким чином, аргентинська команда приєдналася до 12 інших, які точно зіграють у Катарі. Окрім господарів та бразильців, це 10 переможців груп у європейській кваліфікації: Сербія, Іспанія, Швейцарія, Франція, Бельгія, Данія, Нідерланди, Хорватія, Німеччина, Англія.