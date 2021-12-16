Блондинкам на замітку: наймодніші фарбування 2021-2022

Фарбування в світлі тони вже давно не було таким популярним, як у сезоні 2021-2022. Водночас у тренді здорове волосся, а не пересушене та ламке, а також м'які лінії замість "різкої" прямої смужки відрослих темних коренів, повідомляє Обозреватель.

Красивого результату цілком можна досягти завдяки сучасним технікам та якісним матеріалам, з якими має працювати майстер. Вісім найстильніших прийомів, які можуть надихнути на зміну образу.

Як зазначив відомий колорист Річі Кандасамі, трендові фарбування цього сезону базуються на принципі практичності. Модними будуть "малюнки кольору" на волоссі, які враховують його природне відростання, або ж відтінки, які будуть добре поєднуватися з природною базою.

"Ніхто більше не хоче різких ліній відростання – всі зберігають їх м'якими" , – підкреслив експерт.

Гарбузовий крем

"Гарбузово-кремовий колір волосся я б описав як колір волосся від середньо-русого до світло-русого, з мідним, золотим і червоним відтінком, що нагадує гарбуз.

Цей колір стає популярним після літа чи осені, тому що клієнти починають втрачати свою засмагу, а погода стає більш прохолодною та сірою. Ці м'які теплі відтінки роблять шкіру більш здоровою та сяючою", – розповів Кандасамі.

Колорист зазначив, що для холодного відтінку шкіри добре підійдуть мідні та помаранчеві переливи,а для теплого – медові та янтарні.

Теплий "гарбузовий" блонд на кучерявому волоссі. Джерело: Instagram / georgepapanikolas

Світле фарбування з теплими відтінками. Джерело: Instagram / richykanda

Бомба блондинка

Головне в цьому стилі – не допускати жовтих відтінків, хоча блонд не обов'язково має бути платиновим.

"У салоні рекомендується нанести тонік на основі фіолетового або попелястого відтінку, а потім вдома використовувати шампунь або маску з пігментом фіолетового кольору, що нейтралізує" , – розповів представник бренду Matrix Джордж Папаниколас.

Чистий блонд без жовтого відтінку. Джерело: Instagram / georgepapanikolas

Блонд з ефектом природного кольору. Джерело: Instagram / georgepapanikolas

Багатовимірна блондинка

Суть такого фарбування полягає в тому, щоб створити ілюзію багатовимірного відтінку з різних тонів.

"Ви візуально бачите, як рожеві та мідні тони зливаються разом. Так блонд виглядатиме жвавіше та дорожче" , – зазначив Кандасамі.

Модель Хейлі Болдуїн. Джерело: Instagram / georgepapanikolas

Контрастні тони

"Одна з наймасштабніших тенденцій щодо світлого волосся, яку я нещодавно бачила в салоні, – це висока контрастність із висвітленими пасмами спереду" , – заявила посол бренду Redken, перукарка Лейза Каррільо.

Контрастне фарбування волосся. Джерело: Instagram / georgepapanikolas

Блонд Балаяж

Ця тенденція не нова, але зберігається і в новому сезоні. Вона добре підійде для власниць темного волосся, які хочуть трохи його освітлити.

"Її можна адаптувати до тону вашої шкіри і поєднувати з природним кольором, дозволяючи навіть найтемнішому волоссю стати "світлим", – сказав Папаніколас.

Модель Ханна Девіс. Джерело: Instagram / georgepapanikolas

Глибокий блонд

Ця техніка передбачає, що волосся виглядатиме як однотонне. Для дуже плавних переливів необхідно ідеально підібрати відтінки фарби.

При цьому, як зазначив Каррільйо, останнім часом клієнтки все частіше використовують теплі тони для суцільного блонду.

Супермодель Джессіка Стем. Джерело: Instagram / georgepapanikolas

Теплий блонд. Джерело: Instagram / georgepapanikolas

Темне коріння

"Одна річ, яка стала універсальною, – це залишити деяку глибину в основі. Ми виявили, що глибина (навіть на один відтінок темніша для платинової блондинки) дає приємніший кінцевий результат" , – розповів Папаніколас.

Таким чином, темне коріння можна поєднувати з іншими техніками фарбування.

Затемнене коріння на платиновому кольорі. Джерело: Instagram / georgepapanikolas

Контрастний малюнок з корінням волосся природного кольору. Джерело: Instagram / georgepapanikolas

Персиковий платиновий

Персиково-рожевий шербет-блонд, мабуть, найбільш "екстремальний" з вищеперелічених.

Кандасами пояснив, що в основі такого профарбування платинове або дуже світле волосся, яке потім тонується. Рожевий відтінок незабаром змиється і залишиться чистий блонд, але можна повторити тонування.

"По суті, це вишукана світла полунична блондинка. Блакитні та зелені очі будуть дуже виділятися, а прохолодні тони шкіри – виглядатимуть здоровішими" , – зазначив колорист.

Холодний рожевий відтінок. Джерело: Instagram / richykanda