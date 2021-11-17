Скільки автовиробники заробляють на рік, на годину та на секунду

Більшість населення планети не заробляє за місяць стільки, як виробники автомобілів отримують за 1 секунду, повідомляє 24 Канал.

З року в рік нові автомобілі дорожчають. Більше грошей потрібно, щоб створювати мільйони автомобілів і мільярди деталей для них, розробляти нові технології, платити сотням тисяч працівників і час від часу сплачувати величезні штрафи за порушення екологічних норм чи правил безпеки. Тому величезні доходи автовиробників супроводжуються грандіозними витратами. Та все ж автокомпанії завжди “у плюсі”.

За час, який знадобився для того, щоб дочитати до цього місця, десять найбільш прибуткових автомобільних компаній світу заробили більше грошей, ніж переважна частина населення землі за рік. Такі данні оприлюднила компанія Uswitch, яка зібрала інформацію про річний дохід провідних світових автовиробників.

Ця інформація знаходиться у відкритому доступі – майже кожна компанія оголошує цифри продажів та дохід принаймні раз на квартал. Завжди є річний підсумок, щоб уявити все це в перспективі, усереднюючи максимуми та падіння. Uswitch використовує іншу часову шкалу, розбиваючи прибуток по секундах.