У США ліквідують біткоїни на $56 млн через "криптоаферу століття"

Влада США вирішила частково компенсувати збитки, яких зазнали жертви криптопіраміди BitConnect, яку зруйнували у 2018 році. З цією метою Міністерство юстиції продасть криптовалюти на суму близько $56 млн, повідомляє Обозреватель.

Як йдеться у заяві Мін'юсту, це стане "найбільшим разовим відшкодуванням збитків від криптовалютного шахрайства" у США. Хоча ця сума все одно становитиме лише 2,8% від $2 млрд, які вклали у схему американські та іноземні інвестори.

Криптовалюта, яку планують продати, вилучили у самопроголошеного "промоутера BitConnect номер один" Гленна Аркаро. 1 вересня 44-річний чоловік уже визнав себе винним у співучасті у масовій змові з метою обману вкладників платформи.

Криптоафера століття: що таке BitConnect?

BitConnect зникла в січні 2018 року. Її організатори діяли за класичною схемою Понці, на якій базуються багато фінансових пірамід.

За рік вони виманили у тисяч людей по всьому світу біткоїнів на понад $2 млрд. При цьому вони обіцяли жертвами до 40% прибутковості на місяць, яка мала генеруватися програмним торговим ботом. Насправді ж гроші йшли на виплати тим, хто вклався раніше, а також на особисті рахунки шахраїв.

Екс-директору BitConnect Гленну Аркаро загрожує до 20 років в'язниці. Крім того, суд зобов'язав його відшкодувати жертвам афери $26 млн. Розгляд його справи призначено на 7 січня 2022 року.

А 1 вересня Комісія з цінних паперів і бірж США подала цивільний позов до BitConnect, Аркаро й 35-річного громадянина Індії Сатіша Кумбхані, який заснував піраміду. Останній досі перебуває на волі.