"Живе" варення з фейхоа - як швидко приготувати

Виявляється, фейхоа – доволі універсальний фрукт. З ним можна приготувати класне варення, повідомляє Сьогодні.

Зазвичай роблять так: беруть фейхоа та цукор у пропорції 1:1. Але краще, якщо фруктів буде все-таки більше. Авторка рецепта tan_chik_love не додавала подрібнених апельсинів та волоських горіхів. За бажанням це все можна використовувати.

Варення з фейхоа

Інгредієнти:

1300 г фейхоа;

1 кг цукру.

Як приготувати: