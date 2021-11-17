Євросоюз виділив 700 тис. євро на допомогу мігрантам

Європейський союз виділив 700 000 євро на гуманітарну допомогу мігрантам, які знаходяться на кордоні Польщі та Білорусі. З них 200 000 євро направлять білоруському Червоному Хресту, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.

Повідомляється, що 200 000 євро отримають Червоний Хрест і Червоний Півмісяць, які зможуть передати кошти білоруському Червоному Хресту для надання необхідної гуманітарної допомоги, включаючи продукти харчування, гігієнічні набори, ковдри та аптечки першої допомоги.

Також Євросоюз додатково мобілізував 500 000 євро на гуманітарне фінансування. В даний час обговорюється використання цих коштів з гуманітарними партнерськими організаціями.