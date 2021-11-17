Святковий манікюр на Новий рік 2022: варіанти дизайну нігтів

Напередодні новорічних свят ми ретельно підбираємо свій образ, приділяючи особливу увагу макіяжу та манікюру. У 2022 році пануватиме Блакитний Водяний Тигр, а тому ви можете звернути свою увагу на актуальний манікюр зі сріблом. Але не менш цікаво виглядають варіанти нейл-дизайну з новорічними іграшками, Дідом Морозом та ялинкою.

Новорічний манікюр з ялинкою 2022: найкрасивіші ідеї

Ялинка на нігтях виглядає красиво та дуже цікаво. Ви можете вибрати різні варіанти нейл-дизайну, намалювавши лісову красуню тільки на одному нігті або на всіх. З ялинкою чудово виглядає білий манікюр, блакитний, сірий або пастельний.

Відмінний варіант - новорічний манікюр з ялинкою зигзагом. Зробити її неважко.

Також ви можете намалювати сніжинки чи інші варіанти декору.

З ялинкою можна поєднувати і французький манікюр:

Взагалі новорічний манікюр із ялинкою на темному тлі виглядає дуже контрастно та незвичайно. Тому можете не боятися і підбирати будь-яку основу, щоб вражати оточуючих своєю красою.