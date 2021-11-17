МЗС опублікувало карту Європи з новими умовами в'їзду для українців

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) України підготували карту, де держави пофарбовані згідно з умовами в'їзду українців на їхню територію. "Закритими" вважаються Білорусь та Болгарія. В обидві країни в'їзд українцям дозволений лише за наявності вагомих підстав, повідомляє Страна UA.

Більшість країн ЄС забарвлені у зелений колір, тобто в'їзд відкритий лише за умови вакцинації. У деякі (Польща, Австрія, Румунія) можна в'їжджати й з сертифікатом про одужання. І навіть із тестом, але в останньому випадку потрібно йти на самоізоляцію.

Найвільніші для в'їзду країни ЄС – Португалія, Угорщина, Швеція, Греція, Швейцарія, Молдова, Туреччина та всі країни колишньої Югославії – в них можна в'їхати та просто тестом.