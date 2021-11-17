Ахметов перейшов до відкритого протистояння із Зеленським – нардеп

Перехід Ріната Ахметова у відкрите протистояння із президентом Володимиром Зеленським фактично відбувся. І схоже, що на наших очах вимальовується сценарій, за яким він діятиме далі, щоб змінити владу та врятуватися від деолігархізації. Про це, посилаючись на пост члена парламентської фракції "Слуга народу" Єгора Чернєва в соцмережі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Підготовка до вирішальної атаки розгортається по всіх фронтах. Під крилом Ахметова формується кілька політичних колон на всі смаки виборців, заряджаються всі ЗМІ, куплені політологи, експерти, журналісти та лідери думок. Для того, щоб додатково підігріти протестні настрої, Ахметов цілком може вдатися і до саботажу та створення проблем в енергетиці, адже він контролює 70% ТЕС та ТЕЦ", – зазначає парламентарій.

Він упевнений, що олігарх діє за принципом "чим гірше, тим краще".

"І це не дивно, адже той же Ахметов чудово почував себе за всіх президентів України і з усіма домовлявся. З нами домовитися йому не вдалося. Як не вийшло у Медведчука та інших псевдоопозиціонерів", - стверджує він.

Тому, каже він, "одною рукою працюючи на погіршення ситуації в країні, іншою вони хочуть за допомогою своїх політичних та медійних ресурсів створити враження консенсусу суспільства та еліт" . Також, на думку нардепа, не виключено, що Ахметов із поплічниками "закликатиме людей виходити на вулиці" і провокуватиме протести.