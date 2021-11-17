Кабмін виділив 100 млн грн на трасу до Конча-Заспи

Кабінет міністрів України перерозподілив витрати спеціального фонду державного бюджету, призначені Міністерству інфраструктури, виділивши на Обухівську трасу 100 мільйонів гривень, повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчить ухвала уряду № 1186 від 17 листопада, оприлюднена на урядовому порталі.

Кошти виділяються Державному агентству автомобільних доріг на нову бюджетну програму "Фінансове забезпечення розроблення та впровадження заходів з підвищення рівня безпеки дорожнього руху на ділянці км 0 + 000 — км 20 + 308 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-01 Київ — Обухів"

Нагадаємо, на трасі Київ — Обухів зосереджені найбільш дорогі будинки у передмісті столиці. Найвідомішим серед населених пунктів є Конча-Заспа.