Перший криптоклуб у світі: команді з бейсболу платитимуть біткоїнами

Австралійський "Перт Хіт" (Perth Heat) оголосив про рішення стати першим бейсбольним клубом у світі, який платитиме гравцям та персоналу у криптовалюті. Ця команда вважається найуспішнішою в Австралійській бейсбольній лізі, повідомляє Обозреватель.

На своєму сайті команда заявила, що "в Perth Heat усвідомлюють реальність, що майбутнє грошей та корпоративних скарбниць – за блокчейном Bitcoin (BTC)". Клуб вже почав реалізацію брендованої продукції з логотипами команди та біткоїну.

У зв'язку з цим клуб триматиме на своєму балансі першу криптовалюту. У біткоїнах планують приймати платежі (зокрема, спонсорські пожертвування), а також розраховуватись токенами з гравцями та персоналом.

Ідея буде реалізована завдяки платіжному біткоїн-процесору OpenNode. Платежі проводитимуться за протоколом Lightning Network.

"Perth Heat прагне працювати відповідно до біткоїн-стандартів і тим самим переводить корпоративну скарбницю з доларів на біткоїни" , – каже головний біткоїн-фахівець Perth Heat Патрік О'Салліван.

Він зазначив, що це не "разова покупка для захисту від невизначеності у майбутньому чи інфляційного тиску".

Генеральний директор клубу Стівен Нелковскі висловив сподівання, що це рішення підштовхне й інших переходити на криптовалюту.

"Гравці і працівники клубу повністю усвідомили можливості, які може надати оплата в біткоїни" , – додав він.

На цьому тлі кошти клубу вже почали переводити у BTC. При цьому виплати в біткоїнах не є обов'язковими. – клуб продовжить платити охочим у фіатній валюті.