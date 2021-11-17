Венедіктова озвучила список із 10 підозрюваних у справі Майдану
Офіс генерального прокурора назвав імена підозрюваних у справі Майдану, яких звинувачують у придушенні акцій протесту під час Революції гідності, що призвело до жертв серед мітингувальників, повідомляє Ділова столиця.
Про це на брифінгу розповіла генпрокурор Ірина Венедіктова.
За словами Венедіктової, у списку підозрюваних топ-чиновники тих часів:
- четвертий президент України Віктор Янукович;
- міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко;
- заступник голови МВС Віктор Ратушняк;
- начальник УМВС у Києві та Київській області Валерій Мазан;
- командувач Внутрішніх військ МВС Сергій Шуляк;
- командир "Беркуту" у Києві Сергій Кусюк;
- начальник міліції громадської безпеки у Києві Петро Федчук;
- міністр оборони України Павло Лебедєв;
- голова СБУ Олександр Якименко;
- заступник голови СБУ Володимир Тоцький.
Генеральна прокурорка розповіла, що підозрювані вдалися до придушення акції протесту з метою утримання влади.
"Їхні дії призвели до масових жертв серед мітингувальників. Убито 67 учасників акції, 13 правоохоронців. Постраждали 877 цивільних та 132 працівники правоохоронних органів", — зазначила Венедіктова.