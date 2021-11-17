Венедіктова озвучила список із 10 підозрюваних у справі Майдану

Венедіктова озвучила список із 10 підозрюваних у справі Майдану

Офіс генерального прокурора назвав імена підозрюваних у справі Майдану, яких звинувачують у придушенні акцій протесту під час Революції гідності, що призвело до жертв серед мітингувальників, повідомляє Ділова столиця.

Про це на брифінгу розповіла генпрокурор Ірина Венедіктова.

За словами Венедіктової, у списку підозрюваних топ-чиновники тих часів:

  • четвертий президент України Віктор Янукович;
  • міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко;
  • заступник голови МВС Віктор Ратушняк;
  • начальник УМВС у Києві та Київській області Валерій Мазан;
  • командувач Внутрішніх військ МВС Сергій Шуляк;
  • командир "Беркуту" у Києві Сергій Кусюк;
  • начальник міліції громадської безпеки у Києві Петро Федчук;
  • міністр оборони України Павло Лебедєв;
  • голова СБУ Олександр Якименко;
  • заступник голови СБУ Володимир Тоцький.

Генеральна прокурорка розповіла, що підозрювані вдалися до придушення акції протесту з метою утримання влади.

"Їхні дії призвели до масових жертв серед мітингувальників. Убито 67 учасників акції, 13 правоохоронців. Постраждали 877 цивільних та 132 працівники правоохоронних органів", — зазначила Венедіктова.

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