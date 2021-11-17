Венедіктова озвучила список із 10 підозрюваних у справі Майдану

Офіс генерального прокурора назвав імена підозрюваних у справі Майдану, яких звинувачують у придушенні акцій протесту під час Революції гідності, що призвело до жертв серед мітингувальників, повідомляє Ділова столиця.

Про це на брифінгу розповіла генпрокурор Ірина Венедіктова.

За словами Венедіктової, у списку підозрюваних топ-чиновники тих часів:

четвертий президент України Віктор Янукович;

міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко;

заступник голови МВС Віктор Ратушняк;

начальник УМВС у Києві та Київській області Валерій Мазан;

командувач Внутрішніх військ МВС Сергій Шуляк;

командир "Беркуту" у Києві Сергій Кусюк;

начальник міліції громадської безпеки у Києві Петро Федчук;

міністр оборони України Павло Лебедєв;

голова СБУ Олександр Якименко;

заступник голови СБУ Володимир Тоцький.

Генеральна прокурорка розповіла, що підозрювані вдалися до придушення акції протесту з метою утримання влади.