Українська вакцина та штрафи за податки: що ухвалив Кабмін

Кабмін 17 листопада розпочався, за традицією, із теми коронавірусу. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль констатував, що в більшості регіонів ситуація стабілізувалася – відіграли роль і карантинні обмеження, і збільшення темпів вакцинації, пише Людмила Ксенз, Страна UA.

Що стосується вакцинації та обіцяної президентом "Вовиної тисячі", Шмигаль пояснив, що програма працюватиме з 19 грудня та весь наступний рік. Фінансування поки що – три мільярди цього року й стільки ж наступного з подальшим збільшенням.

Ще одна новина щодо коронавірусу – Кабмін збільшив глобальну ставку щодо медпакету від НСЗУ на лікування ковіду. Зростання – майже на 15%, до 634 тисячі гривень. Тобто, фінансування ковідних лікарень має трохи покращитись, хоча всі проблеми, зрозуміло, це не вирішить.

Що ще ухвалив Кабмін 17 листопада

Держконтроль за комунальниками

Влада підбирається до комунальників. Кабмін погодив законопроект, яким вносяться зміни до закону про держнагляд. Зокрема, прописано державний контроль за виконанням ліцензіатами умов ведення господарської діяльності. Ідеться про підприємства, які надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, виробництва та постачання теплової енергії.

"На сьогодні відсутнє правове регулювання здійснення державного нагляду за виконанням ліцензіатами ліцензійних умов у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, виробництва, транспортування та постачання теплової енергії", – ідеться в пояснювальній записці.

Кабмін хоче поновити правове регулювання. Це означає, що контролюючі органи матимуть повне право здійснювати нагляд за комунальниками. Ідеться як про місцеві органи виконавчої влади, так і про центральну владу.

Допоможи собі сам

На місцях хочуть створювати органи самоорганізації населення, які матимуть частину повноважень органів місцевого самоврядування та кошти з місцевих бюджетів.

Закон про самоорганізацію населення в Україні вже є, але на сьогодні він практично не працює, оскільки передбачено надто складну процедуру створення нових органів.

"Тому виникла необхідність актуалізації законодавства", - ідеться в пояснювальній записці.

Зокрема, прописали, що органи самоорганізації можуть створюватися навіть у окремих будинках чи ЖК. Вони братимуть участь у формуванні та реалізації програм із соц-економрозвитку, представлятимуть інтереси мешканців у відносинах з місцевою владою та посадовими особами. Самі органи самоорганізації реєструватимуться як неприбуткові організації. Також із чинного закону виключили пункт, що нові органи мають створюватися за дозволом місцевої влади.

Ще один новий пункт – про те, що органи самоорганізації населення мають бути політично нейтральними. Плюс – дотримуватися балансу інтересів усіх мешканців, які проживають на даній території.

Актив органів самоорганізації обиратимуть місцеві жителі – вибрати можуть будь-кого, хто живе на законних підставах (тобто, має реєстрацію) на конкретній території (у будинку, ЖК, на вулиці, у мікрорайоні тощо) і досяг 18 років.

Нові штрафи за податкові порушення

В Україні хочуть посилити відповідальність за податкові порушення. Відповідний законопроект схвалив Кабмін.

Зокрема, пропонується внести зміни до кількох статей Кодексу про адміністративні порушення, передбачивши відповідальність для керівників та посадових осіб підприємств за порушення порядку ведення податкового обліку, подання податкових та аудиторських звітів.

За такі порушення різко зростуть штрафи. Нині вони становлять від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів (тобто, усього до 170 гривень). Нові штрафи – від 100 до 150 мінімумів (1700 – 2550 гривень).

За повторне порушення – штраф 150-200 неоподатковуваних мінімумів замість нинішніх 10.

Також до статті 163 (із виноскою 4) додали норму, за якою відповідальність за порушення зі сплати ПДФО та ЄСВ нестимуть не лише керівники підприємств, посадові особи, ФОПи, а й самозайняті українці, тобто громадяни, які мають мікробізнес – скажімо, роблять манікюр або надають послуги клінінгу.

Щоправда, штрафи за такі порушення не збільшують – 2-3 неоподатковувані мінімуми громадян (а за повторне порушення – до 5 мінімумів).

Державні премії

Кабмін схвалив проект указу президента про присудження державної стипендії імені Левка Лук'яненка Владиславу Єсипенку – "на період незаконного затримання та протягом одного року після звільнення" .

Владислав Єсипенко – фрілансер "Радіо Свобода" (проект Крим. Реалії), який був заарештований ФСБ Росії в Криму в березні 2021 року за звинуваченням у зборі інформації "на користь спецслужб України" , а також у зберіганні в автомобільному саморобного вибухового пристрою.

Пізніше йому продовжили шестимісячний термін утримання під вартою (він закінчиться у грудні цього року).

Також Кабмін схвалив перейменування премії в галузі науки та техніки на Національну премію імені Бориса Патона. Її будуть присуджувати за видатні наукові дослідження, розробку нової техніки, матеріалів та технологій, створення підручників для шкіл, ПТУ та вишів та ін. Премія Патона буде щорічною, її присуджуватимуть за підсумками конкурсу. Здобути премію Патона зможуть не лише українці, а й іноземці та особи без громадянства, але – лише раз у житті. За рік може бути присуджено до 15 премій, у тому числі – до 4 за роботи, які є держтаємницею.

Мінімальні ціни на кульки

В Україні сьогодні мали встановити мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети. Але в останній момент проекти зняли на доопрацювання – обіцяють винести на наступний Кабмін.

Наразі цінники на пакети в торгівельних мережах коливаються від однієї гривні до 3,99 за пакет.

Окремим рішенням Кабмін хотів прописати посилення держконтролю за обігом пластикових пакетів. Підприємства поділять на групи залежно від ступеня ризику, і залежно від цього перевірятимуть із різною періодичністю. Але проект також перенесли.

Ліквідація "Укрторфу"

В Україні ліквідують концерн "Укрторф" Відповідне рішення ухвалив Кабмін.

Свого часу концерн створювався для координації роботи з видобутку та переробки торфу. Але, як зазначено в записці пояснення, "концерн не проводить достатніх заходів для досягнення цілей, що призвело до зниження основних фінансово-господарських показників підприємств-учасників концерну" .

Поліпшення харчування у в'язницях відклали

Кабмін дав відбій щодо покращення харчування в СІЗО та в'язницях.

Як зазначено в пояснювальній записці до постанови, неможливо в рамках граничних витрат на 2022 рік організувати харчування відповідно до норм, визначених постановою. Це "приведе до порушення прав засуджених осіб та осіб, узятих під варту, обґрунтованих скаргами цих осіб" . Також влада побоюється масових протестів у СІЗО та в'язницях. Тому від гріха подалі вирішили відкласти поліпшення харчування до 1 січня 2023 року.

Дізнаємося про чисельність населення та доходи провайдерів

Кабмін уніс зміни до положення про набір даних у формі відкритих даних.

Так, Держстат, окрім іншої інформації, має оголошувати дані щодо чисельності населення в кожному населеному пункті. Поки що це будуть лише оціночні дані, адже перепису населення в Україні давно не було.

Також відкритою стане звітність операторів, провайдерів телекомунікацій. У тому числі, фінансово-економічні показники їх роботи як загалом, так і з кожної послуги по областях.

Автошляхам змінили статус

Кабмін затвердив новий перелік автомобільних шляхів загального користування державного значення. Останнім часом за статусом доріг було кілька змін – скажімо, до управління Укравтодору перейшло кілька місцевих доріг у Закарпатській області. Інших важливих змін у переліку немає, але уточнено кілометри доріг, які мають статус національних. І, що цікаво, вони за деякими трасами зменшились.

Статус автодоріг важливий щодо витрат на ремонти – державні дороги фінансуються з держбюджету, а місцеві – з місцевих.

Вимоги до дисертацій

Уряд ухвалив постанову про присудження наукових ступенів та їх позбавлення.

Зокрема, прописано, що атестація осіб, які почали готуватися до здобуття ступеня доктора наук до 1 вересня 2016 року, проводиться спеціалізованими вченими нарадами.

Питання позбавлення ступенів, а також визнання ступенів, одержаних у іноземних освітніх установах, регулюватимуться новим порядком.

Зокрема, докторські дисертації мають виконуватися самостійно, містити науково обґрунтовані результати (також отриманими особисто кандидатом), які мають теоретичну та практичну цінність, відповідати принципам академічної чесності. Тобто – головний акцент на якість та унікальність робіт, а також на неприпустимість плагіату. За який ученого ступеня можуть позбавити.

Гроші на кисень

З подачі МОЗ Кабмін перерозподілив бюджетні кошти на боротьбу з коронавірусом. Майже 33,8 млн буде направлено на закупівлю товарів та ліків для лікарень Донецької та Одеської областей. Зокрема, близько 25 млн – на закупівлю 535 кисневих концентраторів, близько 8,7 млн – на завершення капремонту Ананьївської інфекційки та придбання медобладнання для неї.

Українська вакцина – 2.0

В Україні розпочали підготовку до запуску виробництва вакцин від коронавірусу.

Кабмін ухвалив постанову з цього приводу. Як ідеться в пояснювальній записці, через великі потреби вакцин у всьому світі можливі перебої з поставками. Тому виникла необхідність запуску вітчизняного виробництва вакцин та збільшення обсягу виробництва та номенклатури протимікробних та антибактеріальних препаратів.

Нібито провідні українські фармацевти (які саме – не вказано) готові вкластися в нові потужності з виробництва вакцин та ліків від ковіду. А держава, своєю чергою, узяла на себе створення умов організації виробництва.

Для цього перелік товарів, що ввозяться в Україну без ПДВ, доповнили новим розділом – обладнання для виробництва вакцин та лікарських засобів від коронавірусу.

Чим у результаті закінчиться новий проект з вакцин – поки велике питання.

Зелену енергетику "прикрутять"

Кабмін переглянув плани щодо будівництва об'єктів зеленої енергетики у чорнобильській зоні. По-перше, розробку документів з пілотного проекту перенесли з 1 кварталу 2021 року (який вже давно пройшов) на четвертий квартал 2022 року.

По-друге, обіцяне впровадження прозорих правил роботи та всіляких спрощень для зелених, які анонсували на цей рік, відклали до ухвалення відповідного закону – тобто у довгу скриньку.